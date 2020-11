Grote Kerk kleurt oranje voor ‘Orange the World’

BREDA - Wie vanavond langs de Grote Kerk loopt, fietst of rijdt, zal zien dat deze een bijzondere kleur heeft gekregen. Om 18.00 uur kleurde de kerk oranje in het teken van een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.

Vandaag start de campagne die aandacht vraagt voor alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Speciaal voor deze gelegenheid kleuren over de hele wereld gebouwen oranje, ook in Breda. De gemeente Breda lichtte om 18.00 uur de Grote Kerk van Breda uit.

Anno 2020 vinden wereldwijd en ook in Nederland nog steeds alle vormen van geweld plaats tegen vrouwen en meisjes, zoals huiselijk geweld, genitale verminking, seksuele intimidatie, huwelijkse dwang en kindhuwelijken.

Red Wednesday

Naast Orange Day is het vandaag ook #RedWednesday. Daarvoor kleuren kerken door heel Nederland rood. Dit om aandacht te vragen voor vrijheid van godsdienst. Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen - vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in Nood steunt wereldwijd Christenen die in het nauw zitten vanwege hun geloofsovertuiging. Daarom zal de kerk in de St. Jansstraat niet oranje, maar rood kleuren.