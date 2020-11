Bredanaar verkoopt vuurwerk vanuit busje in Heusdenhout: 480 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

BREDA - In een onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk is afgelopen dinsdag ongeveer 480 kilo aan vuurwerk aangetroffen in een woning in Boeimeer. De politie arresteerde een 32-jarige Bredanaar, zijn 30-jarige partner en een 36-jarige man uit Heerhugowaard die als koper optrad. De politie kwam de 32-jarige Bredanaar op het spoor omdat hij het illegale vuurwerk verkocht vanuit een busje in Heusdenhout.