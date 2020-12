Breda krijgt nóg meer kleur: duizenden bloembollen geplant in Valkenberg

BREDA - De stad krijgt binnenkort nóg meer kleur. Keukenhof, VisitBrabant en Breda Marketing plantten namelijk samen duizenden bloembollen in park Valkenberg. Deze moeten vanaf maart in bloei staan.

Vandaag gingen zo’n 4000 tulpenbollen de grond in in park Valkenberg. Het planten van de bloembollen is, dit jaar nog sterker dan andere jaren, het moment om vooruit te kijken naar een bloeiend jaar. De bloembollen in het park moeten in maart, april en mei in volle bloei staan.

De bedenkers van het initiatief willen met het planten van de bollen het nieuwe toeristische seizoen op gang helpen en duidelijk maken dat zij de Nederlandse, Belgische en Duitse bezoekers straks weer met open armen ontvangen op de mooiste plekken die Nederland te bieden heeft.

Planten

De eerste bollen werden vandaag geplant. Om 14.00 uur waren Heleen Huisjes (directeur VisitBrabant), Tom Schreuder (commercieel manager Keukenhof) en Boaz Adank (wethouder economische zaken Gemeente Breda) aanwezig in het Bredase park.