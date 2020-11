Bredanaar (18) aangehouden voor betrokkenheid bij ernstige vuurwerkoverlast in Roosendaal

BREDA - De politie heeft dinsdag en woensdag in Roosendaal vijf mannen aangehouden. Eén van deze mannen is een 18-jarige Bredanaar. De mannen veroorzaakten overlast door het afsteken van illegaal vuurwerk. Daarbij werden vernielingen gepleegd en molotovcocktails gegooid.