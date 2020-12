Het is een raar jaar voor Dierenasiel Breda, maar gelukkig zijn veel hokken nu leeg

BREDA - Wie door de gangen van het dierenasiel Breda loopt, komt veel lege hokken tegen. En dat is natuurlijk goed nieuws. Voor een deel is dat het gevolg van het rare jaar dat Dierenasiel Breda door corona had. Zo nam het aantal dieren dat gedumpt werd flink af. “Dat is natuurlijk heel fijn”, vertelt Anja van Splunder. “Maar over de toekomst maken we ons wel een beetje zorgen. We weten dat veel mensen in coronatijd een dier hebben genomen. Maar je weet niet of ze daar ook nog tijd en ruimte voor hebben als ons leven straks weer ‘normaal’ is.”

In het dierenasiel in Breda verblijven momenteel zo’n 20 honden en 70 katten. Ook zijn er 90 katten ondergebracht in een pleeggezin. “Voor ons is dat relatief weinig”, legt Van Splunder uit. “We hebben bijvoorbeeld ruimte voor zestig honden. Veel hokken staan dus leeg. En dat is natuurlijk goed nieuws.” Het relatief lage aantal dieren dat in december in het asiel verblijft is voor dierenasiel Breda een mooie afsluiting van een raar jaar. Want de gevolgen van het coronavirus waren enorm goed te merken in het asiel.

Dumpingen

In 2020 kwamen er bij Dierenasiel Breda zo’n 1000 katten en honden binnen. En dat is een stuk minder dan in de jaren daarvoor. “Gemiddeld zijn het er vaak zo’n 1150”, legt Van Splunder uit. “Maar dit jaar kwamen er binnen dieren binnen. Dat was echt opvallend. We kunnen natuurlijk nooit met zekerheid zeggen wat daar de oorzaak van is, maar we denken dat het coronavirus daar wel een belangrijke rol in speelde. Dieren worden meestal gedumpt of naar ons toegebracht omdat mensen het er te druk voor hebben. En dan is de zomervakantie vaak een moment om afscheid te nemen van een dier. Dit jaar waren we meer thuis dan ooit, én gingen we veel minder op vakantie. Voor de dieren was dat positief.”

Veel mensen kozen in coronatijd zelfs voor een nieuw huisdier. Maar die nieuwe dieren kwamen vaak niet uit het asiel. “Bij ons namen de aanvragen juist af. Waarschijnlijk omdat je hier ook niet meer zomaar binnen kon lopen.” Normal gesproken kunnen geïnteresseerden vrijblijvend naar de katten komen kijken. Maar in coronatijd was het verplicht om een afspraak te maken. “De drempel was dus wat hoger dan normaal. Daarbij zijn wij ook heel kritisch. Je kunt niet zomaar impulsief een kat of hond komen halen zonder dat wij verder vragen stellen. We willen echt voor ieder dier een perfect plekje vinden.”

Lege hokken

Momenteel is het dus relatief rustig in het asiel. Er zijn alleen iets meer kittens dan normaal gesproken in december het geval is. “Dat komt door de warme zomer. Maar verder is het asiel inderdaad relatief leeg.” Wel maakt Van Splunder zich zorgen over de toekomst. “Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen, maar ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren als alles weer naar ‘normaal’ gaat. Ik ben bang dat veel mensen een dier hebben genomen omdat ze zich eenzaam voelen, of gewoon omdat ze veel tijd over hadden. Maar als alles straks weer normaal is, dan is dat dier er nog steeds. En ook dan heeft hij tijd en aandacht nodig.” Het is dus de vraag of er na corona een piek zal komen in het aantal dieren dat naar het asiel wordt gebracht. “Maar dat kunnen we niet weten. Misschien valt dat wel mee. En daar hopen we natuurlijk op. Want uiteindelijk willen we het liefst zoveel mogelijk lege hokken hebben.”

Over dierenasiel Breda

Dierenasiel Breda is een opvang voor honden en katten. Ook is er de service van de dierenambulance die 24/7 beschikbaar is. Die rijdt voor alle dieren in nood. Er worden dus ook regelmatig andere dieren opgevangen, zoals konijnen, schilpadden en vogels. Deze dieren worden overgebracht naar opvangcentra die in de dieren gespecialiseerd zijn. Dierenasiel Breda heeft ook een pensionfunctie. De asielfunctie gaat echter altijd voor. Wanneer er dus veel katten of honden in het asiel zitten, is er minder ruimte beschikbaar voor het pension.