Nieuwe drempels moeten voor veiligheid zorgen bij fietsbrug Bavel

BAVEL - Het was voor veel mensen uit Bavel al langer een doorn in het oog: de kruising van de Schoutenlaan en de Molenakker. Die is sinds de aanleg van de fietsbrug naar Nieuw Wolfslaar erg druk geworden, wat voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgt. Sinds deze week zijn er daarom werkzaamheden aan het kruispunt.

De kruising van de Schoutenlaan en de Molenakker ligt sinds begin deze week open. Het kruispunt wordt verhoogd, wat ervoor moet zorgen dat het verkeer meer afremt.

Bij de kruising mag 30 kilometer per uur worden gereden, maar die snelheid wordt regelmatig overschreden door bestuurders. Dat is vooral een probleem sinds de fietsbrug naar Nieuw Wolfslaar is aangelegd. Daardoor rijden er veel fietsers, die niet goed te zien zijn wanneer bestuurders over de Schoutenlaan rijden in de richting van de Vennekes. De aanleg van de verhoging moet de verkeersveiligheid verhogen.

Het werk is 23 november begonnen en duurt nog tot 11 december.