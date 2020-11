Ook dit jaar gewoon een pakketactie van Valerie: ‘Creatief moeten zijn’

BREDA - De jaarlijkse kerstpakkettenactie van Valerie Feskens gaat ook dit jaar gewoon door. Normaal maakt ze ieder jaar mensen die het niet zo breed hebben blij met een kerstpakket. Vanwege corona zal het er echter wat anders uit zien dit jaar, maar Valerie kon het niet over haar hart verkrijgen niets te doen.

Valerie heeft ieder jaar een kerstpakkettenactie waarbij spullen worden ingezameld die mensen niet gebruiken of cadeau hebben gekregen maar niet wilde hebben bijvoorbeeld. Boodschappen en speelgoed kunnen normaliter worden afgegeven bij Woonzorgcentrum Elisabeth. ‘’Maar dat gaat dit jaar niet lukken’’, aldus Valerie ‘’Het is natuurlijk niet wenselijk dat mensen in grote getalen spullen komen afgeven, zeker niet in een woonzorgcentrum.’’

Creatief denken

Valerie kreeg berichtjes binnen van mensen die zich graag wilden opgeven voor een pakket. ‘’Zij hebben het financieel lastig en dat is in deze tijd vaak juist erger’’, zegt Valerie. ‘’Ik kon het dan ook niet over mijn hart verkrijgen niets te doen.’’ En dus richtte ze een Facebookpagina op, de inzamelingsactie zal voornamelijk online zijn namelijk. Zo kun je via een betaalverzoek geld overmaken. Ook kunnen mensen dingen per post sturen, zoals zegeltjes of cadeaubonnen. Tot slot roept Valerie mensen op om zelf met creatieve ideeën te komen zodat er toch wat moois van gemaakt kan worden.

Pakketten

Normaal zijn de pakketten de voornaamste actie van Valerie. ‘’Maar dit jaar is het niet handig om met een groep vrijwilligers in een kleine ruimte pakketten in te gaan staan pakken.’’ Toch wil ze wel iets met pakketten gaan doen. ‘’Ik ga zelf pakketten inpakken waar dan wat lekkers, een cadeaubon en/of wat speelgoed in zit.’’

Valerie heeft ook nog een boodschap voor iedereen ‘’Elke bijdrage is fijn, hoe klein deze ook is, want al die kleine gebaren bij elkaar maken een enorm gebaar.’’