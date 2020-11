Koning Willem-Alexander bezoekt corona-verpleegafdeling bij Amphia Langendijk

BREDA - Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een werkbezoek gebracht aan een verpleegafdeling voor coronapatiënten in Breda en aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) in Tilburg.

De Koning kreeg op de geïsoleerde corona-afdeling van zorgorganisatie Thebe en revalidatiekliniek De MARQ (gevestigd in Amphia Langendijk) uitleg over de beschermende maatregelen voor het verplegend personeel en voor de bezoekers van de patiënten. Tijdens een rondleiding sprak de Koning met verpleegkundigen en met patiënten over hoe patiënten hun verblijf op deze cohortafdeling ervaren en over de verschillen tussen de eerste coronagolf en de huidige omstandigheden. Ook is gesproken over het werk en de werkdruk op de afdeling.

Het bezoek aan Breda werd afgesloten met een gesprek over onder andere de zorg voor coronapatiënten op cohortafdelingen, de mogelijkheden om indien nodig het aantal bedden op de Brabantse cohortafdelingen op te schalen en over het vrijmaken en gebruiken van bestaande capaciteit uit de wijkverpleging.

Koning Willem-Alexander vervolgde zijn werkbezoek in Tilburg. Daar ging hij met het RONAZ in gesprek over het ontstaan van het overlegorgaan en over de gezamenlijke aanpak met het overleg voor acute zorg (ROAZ) om voldoende COVID-zorg te bieden, maar ook de reguliere zorg zoveel mogelijk te door te kunnen laten gaan. Ook kwamen de verwachtingen voor de komende periode en voor de langere termijn en het voorkomen van overbelasting van het zorgpersoneel ter sprake.

Over de verpleegafdeling bij Langendijk

Momenteel zijn op de cohortafdeling van Thebe en De MARQ in Breda 45 bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Oudere patiënten met een hoog risico op een ernstig verloop van de ziekte krijgen hier specialistische zorg en behandeling.