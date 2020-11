Brandweer heeft handen vol aan reeks brandjes in Hoge Vucht

BREDA - De brandweer heeft het afgelopen nacht behoorlijk druk gehad met het blussen van een reeks aan brandjes in Hoge Vucht. Ook werd er een bushokje vernield.

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de brandweer het druk gehad met het blussen van kliko’s voor plastic afval. Ook hebben vandalen een bushokje vernield.



Foto: PERRY ROOVERS

Tussen 01.00 uur en 03.30 uur gingen er in de wijk Hoge Vucht meerdere vuilcontainers in brand op. De reeks aan brandjes begon in de Alfred van Huffelstraat, hierna volgde de Cornelis Joosstraat, de Vervierstraat, de Alard Duhamelstraat, de Tongerenstraat en de Kortrijkstraat. In die laatste straat liep een stroomhuisje van Enexis veel schade op, omdat de brandende kliko’s hier tegenaan stonden. Na de laatste brand keerde de rust weer terug in Hoge Vucht.

Het is nog niet bekend wie de brandjes heeft aangestoken. Ook is (nog) niet bekend of er inmiddels verdachten zijn aangehouden. De politie doet onderzoek.