122 Bredase gezinnen werden slachtoffer van toeslagenaffaire: ‘Gun hen een fijne kerst’

BREDA - 122 Bredase gezinnen zijn de afgelopen jaren het slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire. Zij werden onterecht bestempeld als fraudeurs, waardoor hun kindertoeslag werd stopgezet. Hierdoor kwamen veel gezinnen in grote financiële problemen. SP Breda maakt zich zorgen en stelt vragen aan het college.

“Kiezen tussen warm avondeten of een cadeautje voor je kinderen. Dat is de keuze waar veel ouders van de toeslagenaffaire voor staan tijdens de feestdagen”, begint SP Breda de brief. “Ook in Breda zijn 122 gezinnen hiervan het slachtoffer geworden. Nog steeds zitten velen van hen in diepe ellende, omdat zij door de Belastingdienst onterecht beschuldigd zijn van fraude met kinderopvangtoeslag.” Een handjevol ouders is inmiddels geholpen.

In de Tweede Kamer is onlangs een motie van de SP aangenomen die ervoor zorgt dat gedupeerde ouders een bedrag van 750 euro krijgen om hen te helpen een ‘fijne’ kerst te hebben. “Het kan volgens SP Breda niet zo zijn dat doordat ze dit bedrag krijgen, gezinnen aan de andere kant worden gekort door de gemeente op bijvoorbeeld hun uitkering.” Daarom stelt de Bredase fractie vragen aan het college. Zo willen zij graag weten hoeveel van de 122 getroffen Bredase gezinnen een uitkering ontvangen van de gemeente. Daarnaast vraagt de partij zich af of het college bereid is om ervoor te zorgen dat de 750 euro die zij nu ontvangen, niet wordt gekort op hun uitkeringen.

Toeslagenaffaire

Gedurende 2019 moest staatssecretaris Snel zich verantwoorden voor het onterecht stopzetten van toeslagen van de kinderopvang. Duizenden ouders werden, onder meer op grond van een dubbele nationaliteit en andere vormen van etnisch profileren, ten onrechte als fraudeur gezien en moesten de fiscus duizenden euro’s terugbetalen. Veel gezinnen raakten hierdoor in de financiële problemen. Naar aanleiding van berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws, die de affaire ontdekten, onderzocht een commissie onder leiding van oud-minister Donner de affaire en concludeerden dat de fraudeaanpak was doorgeslagen en dat daarmee veel leed was aangericht. Er kwam een compensatieregeling voor de getroffen ouders.

De parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvang heeft de afgelopen twee weken hoge ambtenaren en politici verhoord. Het onderzoek moet aan het licht brengen hoe het kan dat duizenden ouders door de overheid in de problemen zijn gekomen. Vandaag is de laatste dag van die verhoren met minister van Financiën Wopke Hoekstra en premier Mark Rutte.