Assistent-trainers NAC niet mee naar TOP Oss: mogelijk besmet met corona

BREDA - Assistent-trainers van NAC, Edwin de Graaf en Hans Visser zullen morgen niet meereizen naar Oss. Uit een bron- en contactonderzoek is gebleken dat het tweetal mogelijk in aanraking is geweest met personen die met het coronavirus besmet zijn. Dat meldt NAC op de website.

Maurice Stein zal het morgen in Oss moeten stellen zonder zijn assistenten Edwin de Graaf en Hans Visser. Uit het bron- en contactonderzoek is gebleken dat zij beiden, afzonderlijk van elkaar, mogelijk in aanraking zijn geweest met personen die momenteel besmet zijn met het coronavirus.

Thuisquarantaine

De Graaf en Visser verblijven momenteel uit voorzorg in thuisquarantaine. Zij hebben momenteel geen klachten en voelen zich goed, meldt NAC. Maurice Steijn zal hierdoor morgen alleen Gábor Babos naast zich hebben op de bank.

Eerdere besmettingen

Het is niet de eerste keer dat het coronavirus NAC parten speelt. Eerder werden meerdere selectiespelers al positief getest op het virus. Hierdoor werd het treffen met De Graafschap al eens verplaatst.

Morgen neemt NAC het in Oss op tegen TOP Oss. De aftrap is om 18:45 uur en is live te zien op FOX Sports 3.