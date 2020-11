VVD Breda uit zorgen over vandalisme in Hoge Vucht: ‘Hoe moet dit tijdens oud en nieuw?’

BREDA - De brandweer had vannacht de handen vol aan het blussen van kliko’s in Hoge Vucht. Ook werd een bushokje vernield door vandalen. Het is al het zoveelste incident in Breda waarbij brand wordt gesticht of waar vuurwerk bij betrokken is. VVD Breda maakt zich zorgen over het aantal toenemende incidenten en stelt vragen aan het college.

De vuilcontainers in de Hoge Vucht gingen in de nacht van woensdag op donderdag tussen 01.00 uur uur en 03.30 uur in vlammen op. Het begon in de Albert van Huffelstraat. Hierna moest de brandweer in actie komen op de Cornelis Joosstraat, de Vervierstraat, de Alard Duhamelstraat en de Tongerenstraat. In de Kortrijkstraat liep een stroomhuisje van energienetbeheerder Enexis veel schade op omdat de kliko’s hier tegenaan stonden.

De Bredase fractie van VVD ziet de incidenten met lede ogen aan. ‘’Dit staat niet op zichzelf, ook in Roosendaal zijn er verschillende incidenten geweest de afgelopen dagen’’ aldus Eddie Förster van VVD Breda. “VVD maakt zich hier zorgen over en zeker ook met Oud en Nieuw voor de deur én de wetenschap dat het vorig jaar zo uit de hand is gelopen in de Hoge Vucht.’’

Incidenten voorkomen

VVD Breda wil dan ook van het college weten of er naast de eerder genoemde incidenten nog meer incidenten bekend zijn in de wijk Hoge Vucht. Ook willen ze weten hoe Breda ervoor gaat zorgen dat de situatie niet zo uit de hand gaat lopen als in Roosendaal. Daarnaast vragen ze zich af wat er wordt gedaan om ernstige situaties rond oud en nieuwe te voorkomen.