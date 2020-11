Vandalen vernielen chemisch toilet en zetten kledingcontainer in brand in de Hoge Vucht

BREDA - Er waren donderdagavond wederom ongeregeldheden in de Hoge Vucht. Vandalen hadden het gemunt op een kledingcontainer en een chemisch toilet. Er is niemand aangehouden.

Gisterenavond rond 20.30 uur moest de brandweer uitrukken voor een brand in de Hoge Vucht. Daar woedde een brand in een kledingcontainer. Die brand is vermoedelijk aangestoken. Even later was het opnieuw raak in de wijk. Volgende oplettende buurtbewoners stopte er een zwarte auto bij de chemisch toilet die in de Kasterlee stond. Even daarna hoorden de buurtbewoners een harde knal. De toilet lag volledig uit elkaar.

De politie en de bikers van Orde en Handhaving zijn in de wijk op zoek gegaan naar de daders, maar er is niemand aangehouden.

Hoge Vucht

Het is de laatste dagen regelmatig raak in de Hoge Vucht. Zo had de brandweer ook woensdag een drukke nacht in de Hoge Vucht. Er werden toen meerdere containers in brand gestoken, en er werd een bushokje vernield.