Heb jij Douwe Egberts punten over? De Bredase voedselbank kan ze goed gebruiken

BREDA - Koffie is een niet veel voorkomend product in het Voedselbankpakket. Omdat koffie duur is en ook nog eens een lange houdbaarheid heeft, wordt het maar zelden aangeboden aan de Voedselbank. Om toch meer mensen een bakje koffie te gunnen hebben De Voedselbank Breda en drie Bredase Lionsclubs een actie opgezet voor het inzamelen van Douwe Egbertspunten.



In een groot aantal supermarkten en in een boekwinkel in Breda zijn tot het eind van de maand december Douwe Egberts inzameldozen geplaatst, waarin u uw Douwe Egberts spaarpunten kunt doneren. Dus als u nog ergens in een keukenlaatje, of in een trommeltje of doosje Douwe Egberts spaarpunten heeft liggen, doneer ze dan. Gun alle Bredanaars een heerlijk kopje koffie.

Vorig jaar werden er landelijk 65 miljoen DE spaarpunten ingezameld. Hiervoor stelde Douwe Egberts 134.000 pakken koffie ter beschikking aan Voedselbank Nederland. Breda doet dit jaar voor het eerst mee aan deze landelijke actie. Het streven is dat wij dit eerste jaar in Breda 1 miljoen spaarpunten ophalen, goed voor ruim 2.000 pakken koffie voor de Voedselbank Breda.

Waar kunt u uw spaarpunten doneren?

In de Albert Heijn supermarkten in de gemeente Breda zijn de duidelijk herkenbare DE-inzameldozen geplaatst. Ook treft u deze dozen aan in de Jumbo supermarkten in Ulvenhout, Teteringenen en in de Wijk Kievitsloop-Gageldonk en in Boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnekenweg in Breda.

Helpt u ook mee om die miljoen Douwe Egberts spaarpunten te halen?