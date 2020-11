Miljoenen voor ProRail: ‘In Breda moeten 4000 extra fietsparkeerplekken komen’

BREDA - ProRail breidt het aantal fietsparkeerplekken bij Nederlandse stations de komende jaren flink uit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor tientallen miljoenen aan ProRail beschikbaar gesteld. Eén van die stations is station Breda, waar uiteindelijk 4000 extra plekken moeten komen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaf gisteren tientallen miljoenen aan klimaatgeld vrij voor het onderzoek van de bouw van meer fietsparkeerplekken op stations. Dit budget werd vrijgegeven om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de overstap van de auto naar de fiets en de trein. Hiermee moet de CO-2-uitstoot verminderd worden. Station Breda is één van de stations waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.

‘’Dit geld is beschikbaar gesteld voor het onderzoek’’, zegt René Vegter, woordvoerder bij ProRail. ‘’Het geld voor de daadwerkelijke bouw van de fietsparkeerplekken is nog niet vrijgegeven. Ik kan nu ook nog niet zeggen of dat komt omdat we nog in de oriënterende fase zitten. Nu is het zaak om op basis van de huidige plekken een plan te maken en de juiste zaken te inventariseren. Daar zullen we nog wel een tijdje mee bezig zijn.’’

Aantal fietsparkeerplekken in Breda

Wat Vegter al wel kan melden is het aantal plekken dat er in Breda bij zou moeten komen als alles voorspoedig verloopt. ‘’Zoals we het nu in kaart hebben gebracht is er voor 2030 een tekort van 3200 plekken, deze willen we dan realiseren. Voor 2040 is er een tekort van 4000.’’

Om dit uiteindelijk te realiseren ben je vooral afhankelijk van de 400 andere stations waar fietsparkeerplekken van ProRail staan legt Vegter uit. ‘’De andere stations gaan de komende tijd ook inventariseren en zullen ook meer plekken nodig hebben. Er is echter maar een beperkt budget dus het kan zo zijn dat niet alle nodige plekken overal haalbaar zijn.’’