Pascal, Cor en Dave zetten via livestream de horeca in het zonnetje

BREDA - De Bredase dj’s Pascal van Loon, Cor Fijneman en Dave Hipke slaan de handen ineen voor de plaatselijke horeca. Elke laatste zondag van de maand presenteren ze een live-stream. Bezoekers kunnen voor tijdens de set hapjes en drankjes bestellen van de zaak die dan in het zonnetje wordt gezet. “Vandaar ook de naam Sunday UP”, aldus de drie.

“We willen een show voor en door iedereen op zetten,” legt Cor Fijneman uit. “Samen zijn we sterk! Zo creëren we, zeker in deze tijd, mooie momenten in de huiskamers en steken we de Bredase horeca een hart onder de riem.”

Tussen 17.00 en 19.00 uur kunnen ‘bezoekers’ genieten van een live-stream, waarin elke maand een andere Bredase horecaondernemer in the picture staat. “We nodigen de dj van de betreffende locatie uit om een set te draaien tijdens deze live stream”, legt Dave uit. De horecaondernemer krijgt in de maand voorafgaand aan de middag de tijd zijn producten aan te bieden via diverse social media kanalen. “Zo kunnen cafés hun drankvoorraad aanbieden, restaurants hun afhaalmaaltijden promoten of andere items”, vult Pascal aan. “Alles voor een gezellige zondagmiddag chillen met een hapje en drankje van je favoriete café met op de achtergrond de beats van toen en nu.”

Naast de horeca dj laten ook Cor, Dave ,Pascal hun muziek horen. Die varieert van dance-classics tot disco en tech-house. “Leuk voor iedereen van dertig en ouder”, bezweren de drie Bredanaars. “En natuurlijk ook gewoon lekker met een hapje erbij.”

Voor welke horecazaak komen de drie als eerste in actie? “Dat maken we zondag 29 november bekend tijdens onze eerste livestream”, houden de drie de verrassing voor december nog even geheim. “Maar je kunt natuurlijk in november al gewoon je favoriete restaurant steunen door wat te bestellen en te genieten van onze stream.”

Elke laatste zondag van de maand van 17.00-19.00 uur. Hou de aankondigen in de gaten via #sundayUP.