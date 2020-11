Eerste Bekenaren maken gebruik van nieuw glasvezelnetwerk

BREDA - In april van dit jaar ging de eerste schop in de grond en nu is het bijna zover, een glasvezelnetwerk voor alle Bekenaren. De eerste inwoners kunnen al gebruikmaken van het netwerk. De komende twee weken zullen de de allerlaatste woningen ook nog aangesloten worden op glasvezel.

Glasvezelspecialist TriNed, één van de vijf providers, heeft maandagochtend de eerste Bekenaren al op dit gloednieuwe glasvezelnetwerk geactiveerd. Dit gebeurde met een officieel moment aan de Liesbosdreef. Terwijl de servicemonteur bezig was met aansluiten kreeg bewoner Remko Faes een vlaai en een bos bloemen.

Remko is er zelf blij mee dat het eindelijk zo ver is. Als wiskundeleraar in tijden van thuiswerken kan hij een snelle verbinding goed gebruiken. ‘’Toen we dit voorjaar thuis kwamen te zitten ging het allemaal maar net.’’ Hij hoefde daarom niet lang na te denken om over te stappen. Ook over de manier waarop de glasvezelkabel werd gelegd en aangesloten is hij te spreken.

Andere providers

‘’De andere providers zijn ook druk bezig om te zorgen dat hun nieuwe abonnees binnenkort kunnen profiteren van het snelste internet dat er bestaat’’, aldus Tom Benner van Citius Fiber. Dit is het bedrijf dat het glasvezelnetwerk aanlegde in Prinsenbeek.

Het bedrijf zorgde de afgelopen maanden voor glasvezel op meer dan 4.000 adressen in en rond het centrum van Prinsenbeek. Het netwerk in Prinsenbeek is gebouwd door BAM Infra Telecom. Het betreft een zogenaamd open netwerk. Dat betekent meer keuze voor de consument omdat meerdere aanbieders hun diensten over dit netwerk kunnen aanbieden.

Op dit moment zijn dat behalve TriNed ook Caiway, DELTA, Online.nl en Kliksafe. Deze verschillende providers hebben tot half december exclusieve aanbiedingen voor de bewoners in Prinsenbeek.

De Gemeente Breda wil de komende jaren zoveel mogelijk woningen en bedrijven voorzien van een glasvezelaansluiting.