Jubileumverkoop Keniawinkeltje in oude pastorie aan de Markt

BREDA - Het Keniawinkeltje in Prinsenbeek bestaat deze week twintig jaar. Aan het eind van dit door corona lastige verkoopjaar lukt het toch nog om aandacht te schenken aan dit jubileum. En wel met een aantal verkoopweekenden in november, december en januari in de oude pastorie aan de Markt.

Deze week bestaat het Keniawinkeltje, gevestigd in Prinsenbeek twintig jaar. De winkel haalt geld op voor onderwijsprojecten in Kenia. Eigenaresse Ria Bekkers is hier als vanzelfsprekend blij mee, maar heeft vanwege corona een lastige periode gehad met de winkel.

‘’Dankzij veel brengers, kopers en de inzet van onze trouwe vrijwilligers hebben we deze mijlpaal bijna kunnen bereiken’’, zegt Ria. ‘’Toen corona kwam moesten we ons Keniawinkeltje aan de Groenstraat sluiten. Onze ruimte is immers te klein om de anderhalve meter afstand te houden.’’

Pastorie

Gelukkig voor Ria hebben ze een alternatieve locatie kunnen vinden. ‘’We mogen de oude pastorie die binnenkort wordt gesloopt gebruiken’’, vertelt Ria. ‘’Met medewerking van projectontwikkelaar Jan Hoppen van Vastlab kan tot eind januari gebruikt gemaakt worden van de pastorie. Een grote ruimte waar we aan de coronavoorschriften kunnen voldoen. Mondkapjes zijn verplicht en die verkopen we uiteraard ook.’’

Ook zijn er winkelwagens aanwezig, zo kan men ook makkelijk bijhouden of er niet te veel mensen binnen zijn.

Producten

Er is een speciale ruimte met veel speelgoed, een kerstafdeling, er zijn sieraden te koop , linnengoed, handwerk- en handenarbeidspullen, lappen stof en nog veel meer. ‘’Door de handwerkgroep van De Zilverberk is bovendien een prachtige quilt geschonken, die zal worden verloot’’, laat Ria weten.

Tijdens de eerste verkoopdagen werd meteen al duidelijk dat dit tijdelijke gebouw een uitkomst is in deze coronatijd. ‘’We hebben alle ruimte en in de verschillende kamers kwamen de spullen mooi tot hun recht. De mensen waren heel enthousiast.’’

Openingstijden

In november zal de winkel vandaag en morgen van 10.00 uur tot en met 15.00 uur geopend zijn. In december en januari is het winkeltje in de pastorie op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur open.

Tussen kerst en oud en nieuw is er geen verkoop.