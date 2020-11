Lancering Heldenmagazine: Depla ontvangt op spectaculaire wijze eerste exemplaar

BREDA - Burgemeester Paul Depla lanceerde gisteren om 18.30 uur het Bredaas Heldenmagazine. Het is de opvolger van het boek Goed Volk van de projectgroep Helden van Breda. Het magazine is bedoelt om mensen te motiveren om vrijwilliger te worden.

Bestuursvoorzitter en hoofdredacteur Anita van der Helm trapte de avond af door de aanwezigen welkom te heten. Voor een dertigtal aanwezigen ontving Paul Depla vervolgens op spectaculaire wijze het eerste exemplaar van het Heldenmagazine genaamd ‘opvangen’. Het Chassé (sponsor van dit evenement) verzorgde het geluid, verlichting en special effects.

‘’Dat dit een fijne stad is om burgemeester van te zijn, komt door dit soort prachtige bijdragen aan onze stad’’, sprak Depla tijdens de avond.

De helden

De geïnterviewden uit het blad hebben de afgelopen jaren in de rubriek Held van de Maand in BredaVandaag gestaan. Deze helden doen allen onbetaald werk en komen uit allerlei sectoren uit de Bredase samenleving. Zij volgden de lancering in het Rondeel schuin tegenover het theater, bij stichting Tientjes, een samenwerkingspartner.

Paul Depla vertrok om 18.45 uur naar het Rondeel om de helden kort toe te spreken. Hij had voor iedereen een persoonlijke boodschap.

Goed Volk

Goed Volk magazine is een vervolg op het gelijknamige boek dat in 2018 verscheen. Het doel is om mensen te motiveren (meer) vrijwilligerstaken op zich te nemen. In Breda is de vraag naar vrijwilligers groter dan het aanbod.

Kortere verhalen en afwisselende rubrieken maken het blad veel laagdrempeliger dan het boek. Bovendien is het gratis. Daarbij is het blad interactief door een test van MOOIWERK, de actie voor het Amphia en een prijsvraag voor aanmelding.

Online- en papieren versie

Bij de digitale versie kunnen lezers doorklikken op alle links van organisaties die achter de helden staan. De krant is te downloaden op www.heldenvanbreda.nl.

Een papieren uitgave is te verkrijgen op verschillende locaties, waaronder het Rondeel bij Stichting Tientjes en de boekhandels waar ook het boek te koop is.