101-jarige Bredanaar heeft hoofdrol in programma van Gordon: ‘Geweldig om mee te mogen maken’

BREDA - Het is ongelooflijk maar waar: alle ouderen die in het programma 100 jaar jong van Gordon worden gevolgd, zijn tijdens of vlak na de Eerste Wereldoorlog geboren. Hoewel ze al een eeuw op deze wereld rondlopen, bruisen ze nog altijd van de levenslust. Eén van die 100-jarigen is de Bredase heer Visser. Hij staat centraal in de aflevering van 7 december.

Het was één groot feest voor de heer de Visser (101): De dag die hij doorbracht met Gordon. De krasse bewoner van Zorgcentrum IJpelaar in Breda speelt de hoofdrol in het programma van Gordon: 100 jaar jong. In april van dit jaar werd de heer de Visser gecast voor het programma en inmiddels heeft hij met Gordon een klein feestje gevierd en zij hebben samen een boottocht gemaakt over de Biesbosch. “Wat was dit geweldig en dat ik dit op mijn leeftijd nog mee mag maken,” verteltde 101 jarige. “We hebben gezongen, gelachen, maar het natuurlijk ook over vroeger gehad, dat waren andere tijden, niet altijd de vrolijkste en leukste, maar dat hoort ook bij het leven!”

De heer de Visser kijkt uit naar de uitzending, deze wordt maandag 7 december op SBS6 om 20.30 uitgezonden.