Nieuw oversteek-silhouet in Breda: ‘Witte auto’ waarschuwt voetgangers

BREDA - De gemeente Breda breidt de typisch Bredase familie van witte verkeerssilhouetten uit met een witte auto. Het nieuwe silhouet attendeert voetgangers extra op de voorrangssituatie. Deze week plaatste de gemeente de autosilhouetten bij het kruispunt Heerbaan/Kapelstraat en de Julianalaan.

De witte silhouetten zijn in Breda al langer bekend. De gemeente attendeert via de silhouetten mensen op een unieke manier op de verkeerssituatie. De familie bestaat inmiddels uit diverse voetgangers, mensen met hond, op de fiets en op de scooter. En vanaf vandaag is er ook een auto bij gekomen. Het concept van de silhouette is een echt Bredaas product, ontwikkeld door de gemeente en met BuroMus uitgewerkt. Deze aanpak is in 2018 al genomineerd is voor de nationale verkeersveiligheidsprijs.

De oversteeksilhouetten staan door de hele stad, bijvoorbeeld op de Stationslaan, Groenedijk, de Noordelijke Rondweg en de Meidoornstraat. En inmiddels nemen ook andere gemeenten deze figuren over, zoals Dordrecht, Made en Gorinchem.

Reacties

De gemeente houdt de komende tijd in de gaten hoe de voetgangers hierop reageren. De allereerste reacties van overstekende voetgangers zijn positief. Als ook op langere termijn de resultaten positief zijn, dan worden mogelijk op meerdere plekken in de stad deze silhouetten geplaatst.