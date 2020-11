Van Hooijdonk vanavond afwezig bij NAC door ongeluk met douchedeur

BREDA - NAC-spits Sydney van Hooijdonk zal de wedstrijd van vanavond tegen TOP Oss aan zich voorbij moeten laten gaan. De jeugdige aanvaller blesseerde zich vanmiddag na een onhandige worsteling met de deur van zijn douche. Hij liep hierbij meerdere snijwonden op.

Kort voordat de selectie van NAC af zou reizen naar Oss blesseerde aanvaller Sydney van Hooijdonk zich en dus zal hij er vanavond niet bijzijn. De reden van de blessure is een opmerkelijke. De spits had vanmiddag namelijk wat problemen met de deur van zijn douche.

De douchedeur, gemaakt van glas, spatte uiteen. Hierbij liep Van Hooijdonk meerdere snijwonden op waarvan er meerdere gehecht moeten worden. Op zijn twitteraccount deelt hij een foto waarop te zien is dat de douchedeur in duizenden stukjes is geklapt. Ook deelt de spits een foto van zijn bebloede voeten.