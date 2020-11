Gaslek op de Ulvenhoutselaan: Sterke geur op straat

BREDA - De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Ulvenhoutselaan vanwege de melding van een gaslek. De gaslucht is op straat sterk te ruiken. De brandweer en politie zijn ter plaatse.

Rond 13:30 uur kwam er op de alarmcentrale een melding binnen van een gaslek op de Ulvenhoutselaan in Breda. De brandweer en de politie rukte uit en arriveerden even later op de loactie.

De gaslucht is op straat sterk ruikbaar, de politie had de weg ook tijdelijk afgezet. Inmiddels mag het verkeer weer doorrijden op de weg. De concentratie is daar niet zo hoog dat het nog langer afgesloten moet blijven.

De Brandweer is momenteel nog bezig en wacht vermoedelijk op monteurs van Enexis.