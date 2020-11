Bredase geluksvogel wint maar liefst 2,5 miljoen bij trekking Lotto Jackpot

BREDA - Een Bredanaar had gisteren een échte geluksdag. De inwoner van de gemeente won de Jackpot van 2,5 miljoen euro bij de Lotto-trekking van zaterdag 28 november. De prijswinnaar had de zes winnende getallen 7 - 12 - 18 - 24 - 31 - 36 goed voorspeld.

Een inwoner van Breda voorspelde zes getallen voor de Lotto Jackpot. Met succes, met de getallen 7 - 12 - 18 - 24 - 31 - 36 won de Bredanaar maar liefst 2,5 miljoen euro. “Ik kijk uit om de prijswinnaar te ontvangen”, aldus Tatiana Pijnenburg, prijswinnaarbegeleider bij Nederlandse Loterij, waar Lotto onderdeel van is. “De gelukkig winnaar wordt uitgenodigd om langs te komen op ons kantoor in Rijswijk voor ‘eerste hulp bij geluk’. Dit bestaat uit advies en begeleiding bij de nieuw verworven rijkdom”.