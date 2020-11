Drukte in Brabantse steden door Black Friday: burgmeesters wilden verbod, maar kabinet weigerde

BREDA - De voorzitters van de drie veiligheidsregio’s in Brabant hebben en 22 andere burgemeesters in het veiligheidsberaad hebben het kabinet gevraagd om Black Friday te verbieden. Dat maakte de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb vandaag in het VPRO tv-programma Buitenhof bekend. Gisteren was het onder andere in de Bredase binnenstad erg druk met koopjesjagers.

Gisteren riep zowel de gemeente als de handhaving Bredanaars op niet meer naar de binnenstad te komen. Het was erg druk en in de huidige coronatijd is dat niet verantwoord. ‘’Plan uw bezoek op een minder druk moment’’, liet de gemeente op Twitter weten. “Bent u al in de stad? Houd dan 1,5 meter afstand en volg de routes en aanwijzingen. Denk aan uw eigen veiligheid en die van anderen.”

Ook in veel andere steden was het erg druk. Vrijdag moesten de winkels in Rotterdam eerder hun deuren sluiten en gisteren was dat Eindhoven het geval. Veel mensen gaan er op uit vanwege de Black Friday sale. Vandaag vertelde Ahmet Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, in het tv-programma Buitenhof dat de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s samen met 22 andere burgemeesters aan het kabinet heeft gevraagd om Black Friday te verbieden. Echter is dat verzoek volgens de burgemeester afgewezen.