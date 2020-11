Vijf mensen aangehouden voor vuurwerkoverlast in Hoge Vucht: ‘Onruststokers kunnen niet ongestraft hun gang gaan’

BREDA - De politie heeft afgelopen vrijdag en zaterdag vijf mensen aangehouden in de aanpak van vuurwerkoverlast in Breda-Noord. De politie hoopt dat de rust zo terugkeert in de wijk en dat bewoners zich weer veilig voelen. Daarom zal de politie ook de komende tijd nog aanwezig blijven in de wijk.

De afgelopen tijd was er veel overlast van zwaar vuurwerk, voornamelijk in Breda-Noord. De harde knallen zorgen voor veel onrust en veroozaken een onveilig gevoel. Daarom zijn er veel handhavers en politie actief in de wijk. Afgelopen woensdag was er een verkeersactie en de afgelopen dagen surveilleerden agenten op de fiets en te voet door de wijk. Zo kon er snel gereageerd worden op meldingen van buurtbewoners.

Vrijdag op zaterdag

Vrijdagavond kwam er rond 23.35 uur een melding binnen dat enkele jongens zich verdacht gedroegen bij een volle afvalcontainer aan de Deinzestraat. Op hetzelfde tijdstip was er ook al een brand in een bouwkeet aan de Loenhoutstraat. Op het moment dat de agenten bij de container aankwamen, vloog de container in brand en vluchtten vijf jongens weg. Na een achtervolging kon één van de jongens aangehouden worden, een 16-jarige jongen uit Etten-Leur. Deze jongen was al bekend bij de politie in verband met de problemen van vorig jaar met oud en nieuw. De jongen heeft een gebiedsverbod van 90 dagen voor de Hoge Vucht opgelegd gekregen. Ook zal er een bestuurlijke rapportage voor de gemeente opgemaakt worden zodat die ook maatregelen tegen deze verdachte kan nemen. Van een getuige kreeg de politie beelden waar de andere jongens op te zien waren. Deze gaat de politie opsporen.

Om 01.00 uur werd een bushokje aan de Lelystraat vernield door vuurwerk. Kort voor deze vernieling had een bewoner al gemeld dat er zwaar vuurwerk in die straat werd afgestoken. Er kon snel actie ondernemen worden, waarop een 20-jarige bewoner van die straat aangehouden kon worden. Hij is naar het bureau gebracht. Opvallende bijkomstigheid was de dure kleding die deze verdachte aan had. Daar word onderzoek naar verricht.

Zaterdag op zondag

Vroeg in de avond zagen agenten op de Doornboslaan een auto voorbij flisten. Op de Baliëndijk stopte de auto en werd de bestuurder gecontroleerd. De 38-jarige Bredanaar werd aangehouden omdat hij gedronken had. Daarnaast had hij een ongeldig ID-bewijs. Rond 02.30 uur werden enkele rennende mannen gecontroleerd op de Rombout Keldermanstraat. Eén had zich verstop onder een bus. De 21-jarige bewoner van de Hoge Vucht werd aangehouden omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had.

Op het moment dat deze verdachte aangehouden werd, klonk er een harde knal vanuit de Hendrik Berlagestraat. Meerdere buurtbewoners meldden dat er een vuilnisbak was geblozen, waarna drie jongens wegrende. Politie-bikers waren snel ter plaatse en konden de groep traceren. Door aanwijzingen van buurtbewoners lukte het om één van de wegrennende verdachten aan te houden. De 21-jarige bewoner uit de straat is overgebracht naar het bureau. In zijn fouillerein ghad hij een autosleutel bij zich. Deze auto werd gevonden en doorzocht. Er lagen hennep, cocaïne, dure kleding en enkele honderden euro’s cash in. Meer de attributen van een drugsdealer. Er zal hiervoor een proces-verbaal opgemaakt worden. Alle spullen, inclusief de auto, zijn in beslag genomen. Later die nacht werd er op straat een fles benzine gevonden met daaraan een stuk illegaal vuurwerk.

Alle benadeelde partijen die schade hebben geleden door deze aangehouden verdachten zullen actief benaderd worden voor een aangifte en een opgave van de schade. Dat schadebedrag zal dan bij het proces-verbaal gevoegd worden zodat de rechter kan bepalen dat de verdachten de schade moeten betalen.

Reactie burgemeester Depla