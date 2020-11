Code geel voor lokaal kans op gladheid: ‘Kijk uit op bruggen en viaducten’

BREDA - Het KNMI heeft code geel afgegeven voor lokaal kans op gladheid. Vannacht vroor het voor de eerste keer dit najaar lokaal meer dan 5 graden. Die vorst zorgt voor gladheid die vooral tot gevaarlijke situaties leidt op viaducten en bruggen, waarschuwt het KNMI.

De eerste lokaal matige vorst op een officieel meetpunt van het KNMI is gemeten. Dat betekent dat het voor het eerst dit najaar ergens in Nederland meer dan 5 graden vroor. In Noord-Brabant gebeurde dat onder andere in Eindhoven. De laatste keer dat het ergens in ons land matig vroor was op 30 maart 2020.

Het KNMI heeft vanwege de vorst code geel afgegeven voor alle provincies behalve Zeeland en de Wadden. De vorst zorgt voor gladheid, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. De gladheid zal in de loop van de ochtend verdwijnen. Dat start in het westen, en gebeurt als laatste in het oosten van het land.

Start van de winter

Morgen is het 1 december en start de meteorologische winter. Het weer houdt zich niet aan deze datum, want met 8-10 graden is het juist de warmste dag van de week. Vandaag is het een groot deel van de dag flink kouder en ook aan het einde van de week kan het een klein beetje winters zijn.