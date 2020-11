Weerbericht Breda: ‘Wisselvallig en overwegend zacht’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 30 november.



Een hogedrukzone strekt zich van de oostelijke Atlantische Oceaan uit via Frankrijk naar midden Europa. Aan de noordflank van dit druksysteem beïnvloeden fronten van lagedrukgebieden geleidelijk steeds meer het weer in Brabant.



Verwachting voor maandag

Het is in de ochtend grijs bewolkt, nevelig en vrij koud. Autoruiten konden gekrabd worden. Het is nog droog, maar dat zal het niet blijven. Tijdens het tweede deel van de middag en in de avond komt er regen vanuit het noordwesten opzetten. De zon maakt geen kans vandaag. De aanvankelijk zwakke zuidwestenwind (1 of 2 Beaufort) trekt later op de dag aan naar matig (3 tot 4 Beaufort). Het is een waterkoude dag waarbij de temperaturen langzaam oplopen. Uiteindelijk wordt het later op de dag een graad of 5.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

De wind is naar het noordwesten gedraaid en matig van kracht. Het is wisselend bewolkt met soms de zon er bij, maar ook enkele buien. De maximumtemperaturen schommelen rond de 7 graden.

Woensdag

Het is even wat rustiger. De zuidwestenwind is zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort). Op een enkel klein verdwaald buitje na is het droog. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af bij maximumtemperaturen rondom de 7 graden.

Donderdag

De wisselvalligheid krijgt opnieuw de overhand. Het is bewolkt met in de loop van de dag regen. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind (gemiddeld 4 tot 5 Beaufort) en het kwik reikt tot een graad of 8.



Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor maandag 30 november 2020

Zon op: 08:23 uur

Zon onder: 16:35 uur

Daglengte: 08:12 uur



Zo was het weer zondag 29 november 2020

Maximumtemperatuur: 3,9 graden

Minimumtemperatuur: min2,1 graden

Neerslag:droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 30 november 2020 om 10:00 uur