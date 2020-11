In Etten-Leur zijn ze blij dat Project C geen vergunning krijgt

ETTEN-LEUR/ BREDA - Het project waarbij getest gaat worden met legale wietteelt komt steeds dichterbij. Het selectieproces van de telers bevindt zich in de afrondende fase. Er wordt 3 december geloot en in februari zullen de tien telers definitief worden aangewezen. Het Bredase Project C is al afgevallen in het traject. Dit tot blijdschap van veel inwoners van Etten-Leur. Zij plaatsten zelfs borden en ballonnen om de afwijzing te vieren.

Project C van initiatiefnemers Peter Schouten, Joep van Meel en Pascal van Oers was één van de initiatieven die graag de legale teelt van wiet op zich wilden nemen voor de proef met legale wiet die onder andere in Breda gaat draaien. Maar de aanvraag van Project C is afgewezen. De aanvraag is niet door de selectie gekomen, waar het negatieve advies van de burgemeester van Etten-Leur een grote rol in speelde.

Project C wilde de wiet namelijk gaan kweken in Etten-Leur. En dat riep veel weerstand op van de bewoners. Zij vreesden onder andere criminaliteit en een verminderd veiligheidsgevoel. Burgemeester De Vries vond dit negatieve signaal reden genoeg om de deur niet open te zetten voor de initiatiefnemers. Wel meldde ze dat het Rijk uiteindelijk de eindbeslissing nam. Afgelopen week werd duidelijk dat het rijk de aanvraag van Project C niet heeft meegenomen in de laatste selectie.

Inwoners van Etten-Leur zijn daar dolblij mee. In het buitengebied van Etten-Leur prijken nu borden waarop de tekst ‘Geen wietfabriek in agrarisch natuurgebied, collega van B en W bedankt!’ valt te lezen. Ook hangen er ballonnen aan de borden.

Of Project C definitief niet de kweek van de legale wiet op zich zal mogen nemen, is nog niet zeker. In de Volkskrant liet Schouten al weten het besluit aan te vechten.