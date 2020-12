Beste lezer, word ook Vriend van de BredaVandaag!

BREDA - Bij BredaVandaag gaan we elke dag keihard aan de slag en zorgen we er samen voor dat u iedere voorzien bent van het actuele nieuws via onze site en dat u wekelijks uw huis-aan-huiskrant ontvangt, of hem mee kan pakken op één van onze pakmeepunten. Met onze krant bieden we een gratis platform aan inwoners, verenigingen en vrijwilligers. Zo dragen we bij aan de lokale en regionale verbondenheid, betrokkenheid en saamhorigheid. Dat vinden we, zeker in de huidige tijd, heel belangrijk! Als u dit ook vindt, nodigen we u van harte uit om Vriend van BredaVandaag te worden.

Vriend van de BredaVandaag, dat voelt goed!

Elke week ontvangt u BredaVandaag helemaal gratis en voor niks. En dat willen we graag zo houden! U kunt ons écht helpen door Vriend van BredaVandaag te worden. Samen staan we sterk en voor maar € 29,50 per jaar steunt u ons. Uw sympathieke gebaar zullen wij op een passende en verrassende wijze belonen.

Ontvang ons prachtige Jaarboek 2020 t.w.v. € 19,95

Als Vriend van de BredaVandaag ontvangt u elk jaar als eerste het prachtige, ruim 100 pagina’s tellende Jaarboek Breda. Onze journalisten en redacteurs blikken hierin terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het nieuwe. In woord en beeld zetten we alle belangrijke lokale gebeurtenissen op een rij. Ook laten we mensen uit het nieuws en lokale ondernemers aan het woord. Kortom, een waardevolle bewaar-uitgave over Breda.

Geniet van een advertentie korting

Jaarlijks krijgt u een advertentie korting van 25% op een familiebericht dat u plaatst. Een familiebericht is een bekendmaking van een geboorte, huwelijk, jubileum of overlijden. Met deze korting kunt u uw persoonlijke gebeurtenis tegen een vriendelijk tarief lokaal bekend maken!

Profiteer van leuke lezersacties

Naast het Jaarboek en de advertentie korting organiseren we in samenwerking met de lokale horeca en middenstand drie keer per jaar een lezersactie, exclusief voor Vrienden van BredaVandaag. Denk aan voordeel of korting bij lokale bierbrouwers, restaurants, cafés, pannenkoekenhuizen, theaters, concerten, festivals etc. Hoe we dit precies inrichten, hangt nog even af van de ontwikkelingen rondom covid-19. Maar u kunt ervan op aan dat u ieder kwartaal van ons hoort!

Kunnen we op u rekenen?

Voelt u zich ook verbonden met uw woon- en leefomgeving en draagt u de BredaVandaag een warm hart toe? Word dan Vriend van de Bredavandaag voor maar € 29,50 per jaar. U steunt de toekomst van de lokale nieuwsvoorziening, u ontvangt elk jaar als eerste het Jaarboek Breda én u profiteert van onze lezersacties. Alvast bedankt en van harte welkom als Vriend!

Word ook Vriend van BredaVandaag!

Regel het vandaag nog op www.vriendvanbredavandaag.nl