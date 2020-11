Bredase horecaondernemer gaat zijn zaken openen: ‘Ik heb niets meer te verliezen’

BREDA - De Bredase horecaondernemer Dirk van de Voort heeft op Facebook indruk gemaakt met een noodkreet aan Mark Rutte die hij plaatste op Facebook. In het eerlijke en open verhaal legt hij uit dat hij zijn horecazaken in januari gaat openen, omdat hij simpelweg geen andere uitweg meer ziet. Het verhaal is al ruim 200 keer gedeeld.

De Bredase Dirk van de Voort is 35 jaar en eigenaar van drie horecazaken in Breda (o.a. Old Dutch). Op Facebook heeft hij een uitgebreide noodkreet geschreven aan Mark Rutte. In de lange post vertelt hij het hele verhaal over zijn huidige situatie. “Uiteraard wil je dit niet met iedereen delen, maar ik voel dat ik genoodzaakt ben om dit te delen. De welbekende druppel die de emmer doet overlopen, tot je nek in de schulden zitten, geen uitweg meer zien. Dat gevoel begint echt steeds meer te overheersen en eigenlijk is het al een feit.”

Van de Voort heeft in zeven jaar tijd drie horecazaken opgebouwd. Hij koos ervoor om altijd te blijven innoveren en vernieuwen. Zo koos hij voor een verbouwing van zijn eerste zaak, die werd uitgevoerd in de drie weken na carnaval. Een week later moest alle horeca dicht. “Hierdoor was mijn cashflow uiteraard niet denderend. Sindsdien heb ik 4 fulltimers moeten ontslaan en heb ik van 4 het contract niet verlengd. Ik ben van 14 naar 5 fulltimers gegaan. Ik ben dus mijn vaste team bijna geheel kwijt geraakt. Je moet nieuws brengen wat niet leuk is”, legt hij uit.

De ondernemer kreeg gelukkig steun van de Rabobank. En ook om frisse ideeën zat hij niet verlegen. Zo richtte hij onder andere en borrelbox en kaas webshop op. Ook zag hij kansen in een nieuwe zaak: Het oude Kerkplein. Met vier andere ondernemers is hij bezig dat te verbouwen tot Holy Moly! En dat allemaal coronaproof, want de zaak zal geen overheidssteun krijgen bij een derde lockdown.

Toch staat het water hem nu aan de lippen. De horeca moet minimaal tot half januari dichtblijven, terwijl experts zeggen dat de tweede golf tot maart zal duren. En dat betekent als het huidige beleid stand houdt dat de horeca gesloten blijft. “Nu zijn we alweer zes weken dicht, maar we kunnen wel met 2000 man naar de Ikea en staan we met lange rijen te wachten bij de Efteling en outletstores, en de winkelstraten zijn overvol. Hoe kun je dit naar al deze horecaondernemers verkopen? Hoe verkoop je het dan we verplicht een mondmasker op moeten omdat bewezen is dat je hierbij de aerosolen minder verspreid, maar we ondertussen wel hijgend in de sportschool staan bij een GROEPSles! Hoe kun je ons nu al vanaf maart laten leiden en ons laten bloeden. WIJ KUNNEN NIET MEER!” schrijft de ondernemer.

De ondernemer wil daarom in januari zijn zaken weer gaan openen. “Alstublieft help onze sector en andere sectoren waar niets meer verdiend wordt. Deze hulpkreet is ook een schreeuw om aandacht. Hopelijk trek ik uw aandacht. Dus Meneer Rutte: IK GA OPEN! En dat doe ik veilig. Mondkapjes, 1,5 meter afstand, spatschermen en ik heb zelfs een investering gedaan door lampen in te kopen die gebruik maken van UV-C technologie waardoor 99.9 % van alle bacteriën en schimmels wordt verwijdert uit de lucht en oppervlaktes. We krijgen niet voldoende hulp en ik laat me niet naar de slachtbank leiden. Met hulp bedoel ik dus niet dat ik elke maand 10.000 a 20.000 euro moet bijleggen, dat is dweilen met de kraan open en na 6 maanden niet meer te betalen. Ik zal open gaan en wel op 17 januari zoals KHN heeft aangegeven, maar het liefst al op 2 januari als andere ondernemers mee doen. Als ze mijn zaak dichttimmeren dan breek ik het weer open. Ik heb niets meer te verliezen. Ik zal tot de laatste druppel uit die emmer vechten voor mijn ondernemingen. De steun van de regering is niet voldoende.”

Van de Voort vraagt mensen zijn bericht te delen als ze het steunen, en Mark Rutte erin te taggen. Dat wordt gedaan met de hashtag #openmaareerlijk. In totaal is het bericht al ruim 200 keer gedeeld.