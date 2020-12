Nieuwbouwproject in Princenhage: 30 woningen ‘Bachmanhof’ in de verkoop

Dertig nieuwbouwwoningen in Princenhage zijn in de verkoop gegaan. Geïnteresseerden kunnen zich tot woensdag 9 december inschrijven. De woningen zullen gaan verrijzen in de driehoek Dreef, de Esserstraat en de Haagweg. Winters bouw & ontwikkeling verzorgt zowel de ontwikkeling als de realisatie van dit prachtige project.

Het woonplan in het hart van de dorpskern van Princenhage moet beschikbaar worden voor een brede doelgroep. Meer dan de helft van het project zal bestaan uit levensloopbestendige woningen. Er is variatie in een-, twee- en drielaagse woningen.





Bachmanhof

De naam Bachmanhof is afgeleid van een lokaal bekende familie uit Princenhage. Meer dan 100 jaar geleden begon een voorvader uit de familie Bachman een smederij aan de Haagsemarkt. Zijn zoon bouwde hierna een nieuwe smederij aan de Mastbosstraat, wat later door een nazaat is overgenomen en in de familie is gebleven. Het verkopen van ijzerwaren wijzigde in de loop van de tijd in verkoop van fietsen en gaskachels. In 1977 begonnen Jan Bachman, zijn zus Lisette en haar man Ab van Olphen op de locatie aan de Haagsemarkt een zaak gespecialiseerd in huishoudelijke artikelen. De familie is in de loop der tijd eigenaar/gebruiker geweest van diverse panden en percelen in deze omgeving.

De woningen variëren in prijs. De goedkoopste woning kost 450.000 euro en voor de duurste woning betaal je 659.000 euro.