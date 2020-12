Bredase Thierry Aartsen elfde op kandidatenlijst VVD

BREDA - De Bredase Thierry Aartsen staat op plek 11 op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook Daan de Neef uit Breda staat in de lijst, op plaats 34. Dat is dinsdagmiddag bekend gemaakt. De partij hield een grote schoonmaak: het grootste deel van de VVD-fractie keert niet terug na de verkiezingen.

Tweede Kamer

Bredase VVD-fractievoorzitter Thierry Aartsen werd in september 2018 beëdigd als Tweede kamerlid. Hij nam toen afscheid van de Bredase gemeenteraad, waarin hij dan 8,5 jaar heeft gezeten. De Bredanaar kwam in 2010 in de Bredase raad als jongste raadslid onder fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. In 2015 nam hij als fractievoorzitter het stokje over van Boaz Adank, die voor zijn partij wethouder werd. De VVD’er liet destijds weten er bewust voor te kiezen om beide functies niet te combineren. “Het is niet te doen, het is ook goed om je op een taak te richten. Daarom ga ik me vol op Den Haag storten, dat is een enorm mooie uitdaging. Ik heb veel leuke en mooie dingen meegemaakt. Veel mogen bijdragen aan Breda, 11 zetels en drie wethouders. Nu mag iemand anders het doen”, zei hij toen.