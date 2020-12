Club Zweet brengt clubgevoel naar oude vrouwengevangenis met sportevenement voor jongeren

BREDA - De afgelopen maanden valt er maar weinig te beleven voor jongeren, met als gevolg dat zij eenzaam worden. En dat mag niet gebeuren, vindt Club Zweet. Daarom organiseren zij 19 december een evenement in de voormalige vrouwengevangenis, die grenst aan de Koepel. “Tijdens ons evenement willen wij voor onze doelgroep weer even het gevoel geven dat zij het clubgevoel op legale wijze kunnen herbeleven.”

Op 19 december wordt de voormalige vrouwengevangenis in Breda omgetoverd tot evenementenlocatie voor Club Zweet. Tijdens het evenement wordt het clubgevoel dat bij Breda past, gecombineerd met sport. “Dit doen wij omdat wij merken dat er in deze tijd nog maar weinig te beleven valt in het weekend. Het gevolg hiervan is dat de eenzaamheid van jongeren toeneemt. Ook gaan mensen minder vaak de deur uit. Hierdoor missen zij niet alleen sociaal contact, maar ook voldoende beweging”, aldus Michel Kalthof van Club Zweet. “De scholen bieden vrijwel geen fysieke lessen meer aan, alle horecagelegenheden zijn gesloten en als individu moet je een plekje in de sportschool weten te bemachtigen via een overvol reserveringssysteem. Door dit laatste is het vrijwel onmogelijk om nog met vrienden te kunnen sporten.”

Tijdens het evenement wil Club Zweet de doelgroep weer even het gevoel geven dat zij dit op legale wijze kunnen herbeleven. “Wij willen onze doelgroep binnen één work-out sessie het totaalplaatje geven. Dit gaan wij doen door de vrouwengevangenis om te toveren tot een discotheek met alle toeters en bellen eropaan. De gehele dag zullen er verschillende sport work-out plaatsvinden, die worden gegeven door professionele sportinstructeurs. Aangezien wij alle muziek-, sport- en uitgaanliefhebbers tevreden willen stellen, hebben wij ervoor gezorgd dat we onze work-outs zo hebben ingericht dat ons publiek kan kiezen voor hun favoriete muziekgenre. Dus voor ieder wat wils!”

De work-outs duren drie kwartier en worden muzikaal begeleid door semi-bekende dj’s. “Door de aanwezigheid van professionaliteit op het gebied van licht, lasers, geluid, instructeurs en dj’s hopen wij er met zijn allen een veilig en tof evenement te gaan neerzetten. Daarnaast hopen wij met dit evenement het Bredase uitgaansstad levende te houden en de lokale ondernemer een hart onder de riem te steken!”