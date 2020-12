Voetgangerspad bij Stationslaan verwijderd, nieuw fietspad en groenstrook aangelegd

BREDA - Aan de stationslaan is afgelopen weken gewerkt aan een nieuwe berm en nieuw fietspad. De bouw aan de Stationslaan is echter nog niet volledig afgerond. Het voetgangerspad aan de stationszijde van de straat is verwijderd.

Wie afgelopen tijd langs het station is gereden, is het opgevallen dat er werkzaamheden plaatsvonden. Deze werkzaamheden zijn nog niet volledig voltooid, maar krijgen wel steeds meer vorm. Zo is het voetgangerspad aan de stationszijde tijdens de werkzaamheden verwijderd en is er een groenstrook toegevoegd.

“Er is nog ruimte tussen het station en het gerechtsgebouw waar de komende jaren gebouwd zal worden”, aldus een woordvoerster van de gemeente. “Vooruitlopend op het moment dat alles gerealiseerd is, is al wel gestart met een goede voorziening voor fietsers.” Er is een nieuwe groene berm gerealiseerd bestaande uit gras en bomen en een nieuw fietspad aangelegd.

“Het trottoir is nog niet aangelegd. Die ruimte blijft voorlopig beschikbaar voor de bouwaannemer. Voetgangers zullen tot na realisatie van het bouwplan 5Tracks aan de noordzijde van de Stationslaan moeten lopen. Bij het station ligt een zebrapad en bij het gerechtsgebouw staat een stoplicht, zodat er 2 keer veilig overgestoken kan worden.”



Zo zag de Stationslaan er voorheen uit.