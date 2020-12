Janie H. krijgt 20 jaar cel én tbs voor garagemoord op Ger van Zundert

BREDA - Janie H. (52) moet 20 jaar de cel in voor de garagemoord op Ger van Zundert. Dat heeft de rechtbank vanochtend bekend gemaakt. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging.

De rechtbank in Breda heeft vanochtend de straf uitgesproken in de zaak rondom de moord op Ger van Zundert. De rechtbank acht bewezen dat Janie H. van Zundert willens en wetens van het leven heeft beroofd. Ook zou hij dit hebben gedaan op een ‘uiterst sadistische wijze’. Dat rekent de rechtbank hem ernstig aan. Ook rekent de rechtbank het Janie H. aan dat hij zich niet open heeft opgesteld tijdens de procesgang. Hij zou meerdere malen hebben verklaard mee te willen werken, maar dit was niet het geval. Daarnaast zou zijn verweer ongeloofwaardig zijn.



Dat brengt de rechtbank tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Daarnaast krijgt Janie H. tbs met dwangverpleging opgelegd. Er zou namelijk sprake zijn van een ziekelijke stoornis bij H. “Het is niet verantwoord om hem zonder behandeling terug te sturen in de maatschappij.” Daarom is volgens de rechtbank tbs met dwangverpleging noodzakelijk.

Garagebox

Ger van Zundert kwam begin april 2019 om het leven nadat hij werd vastgebonden in een garagebox aan de Sparrenweg door twee mannen die een afspraak hadden om naar auto-onderdelen te kijken. Van Zundert werd later die avond levend in brand gestoken door Janie H. Hij zou Van Zundert meerdere malen met benzine hebben overgoten en hebben gedreigd hem in brand te steken. Van Zundert zou later in het brandwondencentrum hebben verklaard dat hij nooit verwacht had, dat Janie H. dat ook daadwerkelijk zou doen.

Na een aantal maal te hebben gedreigd Van Zundert in brand te steken, gaat H. over tot actie. Terwijl hij dit doet zou hij al rokend en drinkend toe hebben gekeken. Dit rechtbank noemt dit ‘uiterst sadistisch’. Vervolgens gaat H. er met de auto van Van Zundert van door.

De tyraps waar Van Zundert mee vastgebonden is aan een stoel lieten los door de hitte van het vuur. Hierdoor kon hij naar buiten vluchten. Hij is met spoed afgevoerd naar het brandwondencentrum. Hier heeft hij nog uitgebreid een verklaring af kunnen leggen. Maar hij was zo ernstig verwond dat zijn zoon hem in eerste instantie niet herkend zou hebben. Later is Van Zundert aan zijn verwondingen overleden.