Herinrichting Markdal steeds dichterbij: voorlopig ontwerp gepresenteerd

BREDA - Het Markdal heeft een mijlpaal bereik. Het Voorlopig Ontwerp voor de aanpassingen van het gebied is namelijk gepubliceerd. Dat is een ‘flinke stap’ richting de uitvoering van het project.

De Vereniging Markdal en waterschap Brabantse Delta hebben in samenwerking met adviesbureau Royal HaskoningDHV het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de aanpassing van het Markdal gepubliceerd. “Een mooie stap verder dankzij de inspanningen van de vrijwilligers van de Vereniging Markdal, medewerkers en bestuurders van de provincie, gemeenten en het waterschap én samen met de bewoners en agrariërs. Ook heeft intensief overleg met natuurverenigingen en dorpsraden plaatsgevonden.”

Dat is een flinke stap richting de uitvoering zegt Sjef Langeveld, voorzitter Vereniging Markdal. “Vanaf het begin werken we als vereniging met bewoners en betrokkenen en met name het waterschap en beide gemeenten aan de plannen voor een duurzaam en vitaal Markdal. De start omvat het inrichten van 100 ha nieuwe natuur in samenhang met het graven van een vrijstromende Mark.”

Digitaal platform

Om ondanks corona de vaart in het proces te kunnen houden is er een digitale informatieplatform ontwikkeld. Deelnemers aan de deelgebiedsessies en themabijeenkomsten kunnen via dit platform toch hun mening of suggesties geven op vragen en op mogelijke oplossingen.