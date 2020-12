Rechtbank gaat uitspraak in zaak Ger van Zundert live uitzenden

BREDA - De rechtbank in Breda gaat de uitspraak in de rechtszaak rondom de moord op Ger van Zundert live uitzenden. Dit omdat zij transparantie en openbaarheid essentieel vinden voor het vertrouwen in de rechtspraak.

Vrijdag 4 december om 9.30 uur doet de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda uitspraak in de strafzaak tegen Janie H. De man wordt ervan verdacht dat hij Ger van Zundert heeft vermoord door hem in brand te steken in zijn garage in Breda. Publiek kan de uitspraak volgen via een livestream. Bijna alle rechtszaken zijn openbaar, maar het is niet voor iedere belangstellende mogelijk om een zitting te volgen op locatie.

Vanwege de coronamaatregelen is het gerechtsgebouw in Breda is het aantal personen dat bij de uitspraak in de zittingszaal aanwezig kan zijn beperkt. Om toch uiting te geven aan de openbaarheid van de rechtspraak kunnen belangstellenden de uitspraak via een livestream volgen. Dat kan via deze link.

Garagebox

Ger van Zundert kwam begin april 2019 om het leven nadat hij werd vastgebonden in een garagebox aan de Sparrenweg door twee mannen die een afspraak hadden om naar auto-onderdelen te kijken. Van Zundert werd later die avond levend in brand gestoken. Buurtbewoners wisten Van Zundert te redden uit de brandende garagebox en zetten hem onder de douche. Hij was aanspreekbaar en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam. Hij heeft in het ziekenhuis aan agenten nog een verklaring kunnen afleggen. In de verklaring wees hij zijn voormalig zakenpartner aan als de dader. Die zit sindsdien in voorarrest.