Plan voor 28 windmolens langs A16 goedgekeurd

BREDA - De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de plaatsing van 28 windmolens langs de A16. De windmolens gaan naar schatting evenveel als het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens opwekken. Naar verwachting draaien de molens eind 2022.

In juli van dit jaar concludeerde de Raad van State dat het plan Windenergie A16 op enkele punten aangepast moest worden. Het betrof de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windmolens, vooral in situaties waarbij deze al in in de omgeving staan of gepland zijn. Provinciale Staten heeft in september deze aanpassingen vastgesteld.

100.000 huishoudens

Het inpassingsplan Windenergie A16 gaat over 28 windmolens in vier clusters in de zone naast de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende bedrijven en wekken samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. Naar verwachting draaien de windmolens eind 2022.

Klimaatdoelstellingen

Het plan is belangrijk voor de provincie om zo de klimaatdoelstelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent in 2050.

Ook wordt een kwart van het rendement uit de windmolens geïnvesteerd in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen.