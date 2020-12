Jongen (20) die zorgde voor ‘acute situatie’ in Hey-Acker moet 6 maanden de cel in

BREDA - Een 20-jarige jongen die betrokken was bij de ‘acute situatie’ die zich 14 mei voordeed in Den Hey-Acker, gaat zes maanden de cel in. Daarboven op krijgt hij ook tbs met dwangverpleging. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten.

Volgens de rechter heeft de jongen ernstige psychische stoornissen. Daarnaast zou het gevaar voor herhaling te groot zijn. Om deze reden heeft de rechtbank geen maximale termijn aan de tbs gesteld.

Acute situatie

Op één van de afdeling van Den Hey-Acker ontstond donderdag 14 mei een ‘acute situatie’. Hierbij kon er met één medewerker die zich op de betreffende afdeling bevond geen contact gemaakt worden. Daarom werd de politie ingeschakeld. Meerdere eenheden van de politie én speciale arrestatieteams vanuit heel Nederland werden ingeschakeld om de situatie te beëindigen. “Een drietal jongeren is door de politie aangehouden”, bevestigde een woordvoerder van De Dienst Justitiële Inrichtingen.