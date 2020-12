Tweeling introduceert Bredase muisjes: ‘Thuiszitten kan kleine babygolf opleveren’

BREDA - Een geboorte moet gevierd worden! Dat vind de tweeling Olaf en Marise Ouwerkerk tenminste. Daarom komen zij met iets bijzonders: ‘Stadsgenootjes’. Dit zijn muisjes voor op beschuit, maar dan in de kenmerkende kleuren van Breda.

“Bij de geboorte van onze kinderen serveerden ook wij traditiegetrouw roze en blauwe muisjes, maar anno 2020 is dit wellicht een beetje gedateerd. De babykamer wordt bijvoorbeeld ook steeds meer genderneutraal aangekleed”, zegt Olaf Ouwerkerk. “Mijn zus en ik hadden altijd al de wens om iets samen te doen en het feit dat we allebei ouders zijn verbind ons. Toen zij begin dit jaar na lange tijd in het buitenland gewoond te hebben terugkwam naar Nederland was de tijd rijp!”

Bredanaren zijn trots op de stad waar zij wonen. “De kleuren in de vlag van de stad staan hiervoor symbool.” Vanaf nu kan de komst van een klein Bredanaartje in stijl worden gevierd met beschuit met muisjes in de kleuren van de stad. “Vanwege de huidige coronacrisis leven en werken we massaal thuis. Dit zou best wel eens voor een kleine babygolf kunnen zorgen. Maar het zou natuurlijk ook ontzettend leuk zijn als je een doosje Bredase Stadsgenootjes krijgt van de gemeente Breda als welkomstgeschenk wanneer je naar Breda verhuist”, vult Olaf aan.

“Nederlanders zijn over het algemeen grote broodliefhebbers, onder andere belegd met zoetigheid. Het gekke is dat je zonder de aanleiding van een geboorte niet zo snel een boterham met muisjes maakt, terwijl het eigenlijk hartstikke lekker is! Ik heb dan ook de stiekeme hoop dat onze Stadsgenootjes niet alleen worden genuttigd bij het geboortemoment, maar in hetzelfde rijtje als de vlokken en hagelslag in de keukenkastjes van Bredanaren te vinden zullen zijn”, vertelt Marise Ouwerkerk-Ras.

De Stadsgenootjes hebben de vertrouwde anijssmaak, maar zijn glutenvrij en verpakt in een nieuw jasje. “Een aantal winkels in Breda zijn al geïnteresseerd.” Lees meer over de muisjes op de website.