Documentaire over restauratie Grote Kerk: ‘kijkje achter de schermen’

BREDA - Altijd al benieuwd geweest hoe de restauratie van de Grote Kerk in zijn werk gaan? Dan krijg je nu de mogelijkheid om eens ‘achter de schermen’ te kijken. BredaNu komt namelijk met een documentaire over de restauratie.

BredaNu presenteert op 8 december een documentaire over de Grote Kerk Breda. In deze docu staat de huidige restauratie van de Grote Kerk centraal. De video duurt ongeveer 20 minuten en wordt ieder anderhalf uur herhaald.

In de korte documentaire wordt de historie van de Grote Kerk belicht en krijgt het publiek een kijkje achter de schermen op de steigers en bij de steenhouwers. Ook wordt toekomstvisie van de Grote Kerk toegelicht. Na 9 december is de documentaire te zien via de website van de Grote Kerk www.grotekerkbreda.nl.

De Stichting Grote Kerk Breda voert tot en met 2027 grootschalige restauratiewerkzaamheden uit aan de buitenzijde van de kooromgang. De eerste resultaten zijn nu al zichtbaar. Na de restauratie zal de Grote Kerk in al haar pracht weer te bewonderen zijn.