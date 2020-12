Bredase clubs halen ruim 124.000 euro op met Grote Clubactie

BREDA - Bredase verenigingen hebben in totaal 124.827 euro opgehaald tijdens de Grote Clubactie. Landelijk werd er 9,5 miljoen opgehaald voor het goede doel. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records.

Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Breda lukte het verenigingen om in totaal 124.827 euro op te halen. Landelijk deden zo’n 5300 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij dik 9,5 miljoen euro op door meer dan 3 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records.

Meer clubs dan vorig jaar



“Dit is de grootste opbrengst in de 48-jarige geschiedenis van de Nationale Grote Clubactie.” Directeur Frank Molkenboer kan zijn geluk niet op. “Ik ben supertrots dat iedereen zo zijn best heeft gedaan. Juist in deze moeilijke tijden is dit soort saamhorigheid belangrijk.” De afgelopen jaren daalde het aantal clubs dat deelnam aan de Grote Clubactie. Die trend is volgens Molkenboer nu ‘krachtig doorbroken’.

Online



Verkopers gingen dit jaar nog steeds ‘ouderwets’ langs de deuren, waarbij voldoende afstand werd bewaard. Daarnaast werden vanwege de coronacrisis nieuwe online middelen ingezet. Zo kon de verkoop volledig coronaproof doorgaan. In totaal werden 1,2 miljoen loten online gekocht.