Hotel Nassau zamelt met wensboom cadeaus in voor kinderen Stichting Kruimel

BREDA - Na drie succesvolle voorgaande jaren zal ook dit jaar in de lobby van Hotel Nassau Breda een wensboom komen te staan. De boom hangt vol wenskaarten van kinderen, aangesloten bij Stichting Kruimel. Bredanaars worden opgeroepen om een kijkje te komen nemen en het kerstcadeau voor één van de kinderen te betalen.

Het initiatief voor de wensboom komt vanuit Hotel Nassau Breda en Betrokken Ondernemers Breda. De kick-off in Hotel Nassau Breda is op woensdag 9 december om 10:00 uur. In de hotellobby is de wensboom te bewonderen. In de boom hangen kaartjes, ieder kaartje vertegenwoordigt een kind.

“Om te zorgen dat deze kinderen een kerstcadeau krijgen, vragen wij onze gasten en iedereen uit Breda om een bijdrage te leveren aan hun geluk dit jaar’’, vertelt Yolanda Bianca, General Manager bij Hotel Nassau Breda. ‘’Iedereen kan een kaartje uit de boom halen en een passend cadeau voor een kindje kopen.”

“Er geldt een bedrag van rond de 15 euro per kaartje zodat iedereen een cadeautje van ongeveer dezelfde waarde ontvangt. Natuurlijk mogen mensen ervoor kiezen om meerdere kinderen blij te maken”, aldus Bianca.

In verband met COVID-19, is het dit jaar ook mogelijk om online een cadeau te bestellen en daarmee de wens in vervulling te laten gaan. Op de website van Hotel Nassau Breda staat een link naar een digitale verlanglijst waar openstaande cadeauwensen te zien zijn met de link naar de betreffende (web)winkel. Op de website van Hotel Nassau Breda vind je meer informatie.

Overhandigen cadeaus

Op 24 december om 11:00 uur worden in Hotel Nassau Breda de cadeautjes overhandigd aan Marcel en Carola van der Mast zodat zij de cadeaus met Kerst kunnen uitdelen aan de kinderen van Club Kruimel.