Man (20) uit Hazeldonk na achtervolging opgepakt, verdacht van oplichting

HAZELDONK - De politie hield gisteravond een 20-jarige man uit Zwijndrecht aan nadat hij iemand had geprobeerd op te lichten. Het slachtoffer was eerder die dag ‘zogenaamd’ door zijn bank gebeld. Criminelen hadden geprobeerd geld van zijn rekening te halen en dus moest de man zijn pinpas doorknippen. Deze zou later door een medewerker van een postbedrijf op worden gehaald.

De politie ontving gisteren een melding dat iemand mogelijk werd opgelicht. Het slachtoffer gaf aan dat hij zogenaamd door zijn bank was gebeld. De persoon aan de telefoon vertelde hem dat criminelen hadden geprobeerd hem geld afhandig te maken. Daarom moest hij zijn betaalpas doorknippen, maar de chip heel laten. De vernietigde pas moest in een enveloppe worden gestopt en deze zou door een postbedrijf, later op de dag, worden opgehaald.

Het slachtoffer vertrouwde het telefoongesprek niet en belde daarom direct naar zijn bank. De medewerker van de bank gaf aan dat zij nooit telefonisch om gegevens vragen. Hierop belde het slachtoffer direct de politie.

Arrestatie

Politieagenten zagen rond 19:40 uur dat het slachtoffer contact had met een persoon die kleding draagt van een postbedrijf. Een van de agenten stapte uit het politievoertuig, De verdachte ging er vandoor. Na een korte achtervolging hielden de agenten de man aan.

Tijdens het fouilleren van de verdachte troffen de agenten een betaalpas aan. De betaalpas bleek afkomstig te zijn van personen die eerder op de dag slachtoffer waren geworden van oplichting. Ook zij moesten hun betaalpas doorknippen. Ze zijn voor duizenden euro’s opgelicht.