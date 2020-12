Vestiging Friet Panters op de Korte Brugstraat opent komende dinsdag haar deuren

BREDA - Het is bijna zover, aankomende dinsdag opent de vestiging van Friet Panters op de Korte Brugstraat. Het restaurant wordt gekenmerkt door de aankleding die in junglestijl is. Zo werd er bijvoorbeeld onlangs een junglewand geplaatst in het restaurant.

Op 5 november kreeg eigenaar Rob de sleutel van het pand, waar vroeger DAPP zat, in handen. Sindsdien is er in sneltreinvaart gewerkt aan een nieuw concept genaamd Friet Panters. Inmiddels is de vestiging omgetoverd tot een zaak die oogt als een ware jungle.

De oplettende Bredanaar zal ook al wel gespot hebben dat er een nieuwe eigenaar in het pand zat. De voorgevel was namelijk al snel klaar en valt op door het strakke goud- met zwarte design. Daarnaast zijn een grote frietzak en wat jungle-elementen te zien.

Als je het eindresultaat wilt zien en wilt kijken wat er te eten valt bij dit nieuwe concept dan ben je aankomende dinsdag welkom. Op Facebook laat de leiding weten dat mensen hier terecht kunnen voor een verse puntzak friet en ambachtelijke snacks.