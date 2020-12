Tweede plaats voor Chasséparking bij onderzoek ANWB: ‘Brede vakken en alles op één verdieping’

BREDA - De ANWB heeft 40 parkeergarages in Nederland met elkaar vergeleken. In dat landelijke onderzoek heeft Chasséparking in Breda goed gescoord. De parkeergarage onder het stadskantoor en theaters ging er met de tweede prijs vandoor. Alleen een garage in Zwolle scoorde beter.

Chasséparking kreeg in het onderzoek van de ANWB een 8.6 toegewezen. Volgens de Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme zijn onder andere de brede vakken, goed geplaatse pilaren, tarieven en fijne in- en uitritten pluspunten van de garage. Ook is het een pluspunt dat alles zich op één verdieping bevind. Chasséparking kreeg vier negens toegewezen: voor grootte/gemak parkeervakken, obstakels/hellingen, voetgangers en sfeer/extra’s. Verder ontving de garage twee achten en één zeven.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten voor de garage. Zo zou de garage onoverzichtelijk zijn voor ‘nieuwkomers’. Ook is de WC dicht tijdens de ‘ronde’ van de bewaker en zijn de mindervalide plekken verspreid over de garage.

Algemene informatie

Het tarief in de garage onder het stadkantoor en het theater is twee euro per uur. Het dagtarief is tien euro en de garage is 24/7 open. In totaal zijn er 620 parkeerplekken, waarvan 12 voor mindervaliden. Ook zijn er tien laadpunten.

Bekijk de hele uitslag van het onderzoek hier.