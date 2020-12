Auto slingert over Van Coothplein en veroorzaakt bijna aanrijding: Bestuurder aangehouden

BREDA - De politie heeft zondag een 40-jarige man uit Etten-Leur aangehouden die voor een zeer gevaarlijke situatie zorgde op de Ginnekenweg. De man reed onder invloed van drugs over het Van Coothplein en de Ginnekenweg, en veroorzaakte daarbij bijna een aanrijding. Ook reed hij meerdere keren op de linker weghelft en negeerde hij het stopteken van de agenten.

Een bestuurder van een Opel Corsa trok zondagmiddag rond 15.30 uur de aandacht op het Van Coothplein. De man uit Etten-Leur slingerde daar over de weg.Eén van de surveillance auto’s van de politie reed op dat moment op de Ginnekenweg in de richting van de Wilhelminastraat. De agenten zagen dat de Opel hen tegemoet kwam en geregeld op de linker weghelft reed. Daarbij knalde de auto bijna op een tegenligger.

De agenten keerden daarop hun auto en gaven de bestuurder een stopteken. De automobilist reageerde daar niet op. Pas nadat de politie agenten hun zwaailicht en sirene hadden aangezet stopte de bestuurder. Hij stapte uit en was onvast ter been. Zijn ogen draaiden weg en hij transpireerde hevig. Op de bestuurdersstoel lag een crackpijp en in zijn jaszak had hij een flesje met daarin vermoedelijk GHB. De man is aangehouden.

Aan het politiebureau heeft een arts bloed afgenomen. In afwachting van de uitslag is zijn rijbewijs ingevorderd.