Jongen (8) vermist vanaf Rijnauwenstraat

BREDA - Er is een 8-jarige jongen vermist in Breda. Hij is voor het laatste gezien in de Rijnauwenstraat. Er is een burgernetmelding verstuurd om te jongen op te sporen.

Het gaat om een jongen van 8 jaar die 1 meter 30 lang is. Hij is dun, draagt een bril en heeft kort donkerblond haar. De jongen draagt een groene broek, een groen t-shirt en een donkere jas. Ook kan het zijn dat hij een rugzak om heeft. Hij is voor het laatst gezien in de IJpelaar.

De jongen heeft een beperking in spreken. Wie de jongen ziet, wordt gevraagd om 112 te bellen.