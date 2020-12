Evenementenbranche luidt noodklok: ‘The show must go on!’

BREDA - De evenementenbranche luidt de noodklok. Met de hashtag The show must go on vragen ze aandacht voor het gebrek aan perspectief dat de evenementenbranche momenteel heeft. Ook Breepark is aangesloten bij de actie.

De evenementenbranche houdt de huidige coronamaatregelen niet meer lang vol. Versoepelingen van de maatregelen zijn nog niet in zicht, waardoor de branche perspectief mist. Met de hashtag The show must go on vragen ze aandacht voor hun actie.

De branche wil graag een snelle start van testevents. Extra financiële steun. Een garantiefonds voor de branche. En vooral ook perspectief. Want dat ontbreekt momenteel. “Deze punten zijn essentieel”, schrijft Breepark op social media. “Anders hebben we geen toekomst.”

Clip



Ter ondersteuning van de actie heeft het Metropole Orkest samen met DI-RECT zanger Marcel Veenendaal en het ZO! Gospel Choir een cover opgenomen van het nummer van Queen ‘The show must go on’.



Bekijk de clip hier: https://youtu.be/Uo5Bk-HeBRA